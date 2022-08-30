AzerGold отбирает аудитора финотчетности по МСФО

ЗАО «AzerGold» отбирает компанию для проведения аудита финансового отчета по международным стандартам (МСФО) за 2022-2023гг, отмечается в объявлении общества.
Отбор проводится методом тендера. Стоимость участия в тендере – 350 манатов.
В отборе могут принять участие компании, обладающие необходимым опытом, профессионализмом, техническими и финансовыми возможностями, рабочей силой, управленческими навыками и надежностью.
Тендерные предложения компания принимаются до 15:00 28 сентября 2022 года. Тендерная процедура состоится 29 сентября в 15:00.
По условиям тендера, аудит финотчетности за 2022 год должен начаться 1 февраля 2023 года, заключение по итогам аудита должно быть предоставлено не позднее 20 апреля 2023 года.
Аудит финотчетности за 2023 год должен начаться 1 февраля 2024 года, заключение по итогам аудита должно быть предоставлено не позднее 19 апреля 2024 года.
ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Р.Ахмедов
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