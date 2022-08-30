Банк Республика запустил кредитную кампанию «Будь готов к новому сезону!»

Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными предложениями, перед началом нового учебного года, запустил новую выгодную кредитную кампанию под названием «Будь готов к новому сезону!»
Так, все клиенты, обратившиеся в Банк до 30 сентября, получат возможность оформить кредит наличными с 0% комиссией и по ставке 14% годовых.
В рамках акции, которая порадует всех, клиенты смогут получить кредит наличными на выгодных условиях:
• Максимальная сумма - 50 000 манатов;
• Срок - до 48 месяцев;
• Льготный период – до 3 месяцев;
• Поручитель - не требуется;
• Страховые расходы - нет.
Клиенты, которые ранее брали кредит в Банке Республика, смогут подать заявку онлайн и не посещая банк получить кредит непосредственно на свою карту.
Любой клиент, желающий воспользоваться акцией, может легко оформить потребительский кредит, обратившись в отделения банка или заказать кредит онлайн на официальном сайте банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kredit» на номер 051 4 144144.
Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin или же или позвонив Call Center Банка по номеру 144.
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