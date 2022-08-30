НБКО «International» планирует размещение облигаций на 2 млн манатов

НБКО ЗАО «International» планирует эмиссию облигаций на 2 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке. Эмиссия разделена на 20 тыс. облигаций номиналом в 100 манат за ценную бумагу. Срок обращения облигаций составит 18 месяцев, доходность - 13% годовых (купонная выплата - раз в квартал). Андеррайтером размещения выступит ЗАО "Инвестиционная компания AzFinance". НБКО ЗАО «International» действует на рынке с 21 мая 2013 года. Единственным акционером общества является Рифат Гасанов. Уставный капитал НБКО составляет 3 млн манатов, активы – 19 млн 961,169 тыс. манатов (на конец 2021 года), кредитный портфель – 17,7 млн манатов. Чистая прибыль за 2021 год составила 410,553 тыс. манатов. Х.Насирзаде





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