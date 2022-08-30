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Финансы 30.08.2022 11:41

НБКО «International» планирует размещение облигаций на 2 млн манатов

НБКО ЗАО «International» планирует эмиссию облигаций на 2 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

Эмиссия разделена на 20 тыс. облигаций номиналом в 100 манат за ценную бумагу.

Срок обращения облигаций составит 18 месяцев, доходность - 13% годовых (купонная выплата - раз в квартал).

Андеррайтером размещения выступит ЗАО "Инвестиционная компания AzFinance".

НБКО ЗАО «International» действует на рынке с 21 мая 2013 года. Единственным акционером общества является Рифат Гасанов. Уставный капитал НБКО составляет 3 млн манатов, активы – 19 млн 961,169 тыс. манатов (на конец 2021 года), кредитный портфель – 17,7 млн манатов. Чистая прибыль за 2021 год составила 410,553 тыс. манатов.

Х.Насирзаде



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Тэги: НБКО, ОБЛИГАЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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