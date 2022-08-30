Число погибших во время протестов в Ираке выросло до 30

До 30 человек возросло число жертв протестов и беспорядков в Багдаде, которые вспыхнули в связи с уходом из политики влиятельного шиитского богослова Муктады ас-Садра, сообщает во вторник агентство "Мехр".
Пострадали около 700 человек, среди них 110 - представители сил безопасности, отмечается агентство.
Протесты начались накануне после того, как ас-Садр объявил о своем уходе из политики. Тогда сотни людей ворвались во дворец республики, главное место встреч иракских политиков с иностранными коллегами. После этого власти Ирака объявили на всей территории страны комендантский час, однако протесты продолжились как в столице, так и в нескольких других регионах страны.
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