В Губадлинском районе при подрыве на мине пострадал сотрудник ANAMA, погибла служебная собака-миноискатель

Сотрудник Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) во вторник получил легкие телесные повреждения при подрыве на мине в Губадлинском районе (на границе с Арменией), сообщает ANAMA.

«30 августа сотрудник ANAMA Наджмеддин Гусейнов, 1984 года рождения, получил легкие телесные повреждения в результате подрыва на противопехотной мине на территории Губадлинского района. Собака-миноискатель - бельгийская овчарка малинуа по кличке Дина погибла в результате инцидента», - говорится в информации.

В настоящее время идет расследование случившегося.

Б.Рустамбеков