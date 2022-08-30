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Происшествия 30.08.2022 11:32

В Губадлинском районе при подрыве на мине пострадал сотрудник ANAMA, погибла служебная собака-миноискатель

Сотрудник Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) во вторник получил легкие телесные повреждения при подрыве на мине в Губадлинском районе (на границе с Арменией), сообщает ANAMA.

«30 августа сотрудник ANAMA Наджмеддин Гусейнов, 1984 года рождения, получил легкие телесные повреждения в результате подрыва на противопехотной мине на территории Губадлинского района. Собака-миноискатель - бельгийская овчарка малинуа по кличке Дина погибла в результате инцидента», - говорится в информации.

В настоящее время идет расследование случившегося.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ANAMA, МИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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