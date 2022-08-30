Доходы Азербайджана в I полугодии от перевозки грузов по TRACECA увеличились на четверть

Доходы Азербайджана от перевозки грузов в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) в I-ом полугодии 2022 года увеличились по сравнению с показателем аналогичного периода 2021 года на 24,7% - до 347 млн 622,6 тыс. манатов ($204,5 млн по текущему курсу - ИФ), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
При этом доходы Азербайджана от перевозки по данному транспортному коридору транзитных грузов за отчетный период составили 143 млн 878,3 тыс. манатов ($84,6 млн -ИФ), рост на 38,2%.
Доходы Азербайджана от перевозки пассажиров по Евроазиатскому транспортному коридору за январь-июнь 2022 года составили 20 млн 215,3 тыс. манат ($11,9 млн - ИФ), рост на 37,4%.
Как сообщалось в I-ом полугодии 2022 года объем перевозок грузов по территории Азербайджана в рамках TRACECA составил 24 млн 253,5 тыс. тонн (рост на 19,3%). Доля транзитных грузов, перевезенных через коридор в отчетный период, составила 6 млн 621,5 тыс. тонн (рост на 42,3%). В отчетный период объем перевозки пассажиров по территории Азербайджана в рамках TRACECA составил 50 млн 825,3 тыс. человек (рост на 46,1%).
Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).
Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.
Н.Аббасова
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