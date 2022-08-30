Reliance вложит $25 млрд в развертывание сети 5G в Индии

Индийский конгломерат Reliance Industries Ltd. инвестирует $25 млрд в развертывание сети 5G в стране к концу следующего года.
Reliance Jio Infocomm Ltd., телекоммуникационное подразделение конгломерата, начнет разворачивать сеть в крупнейших городах Индии уже в следующие два месяца, заявил председатель Reliance Industries Мукеш Амбани в ходе ежегодного собрания акционеров в понедельник.
Компания намерена организовывать сеть, которая будет работать независимо от существующей инфраструктуры сети 4G. Таким образом планируется добиться более быстрого подключения. Reliance Jio Infocomm будет сотрудничать с американским чипмейкером Qualcomm.
Целью компании является подключение более 100 миллионов домов и десятков миллионов предприятий малого бизнеса. Ранее Reliance Group стала крупнейшим покупателем на первом аукционе частот 5G, организованном правительством Индии, предложив около $11 млрд в течение следующих 20 лет за право использования этих частот.
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