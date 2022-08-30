Шольц доволен тем, как ФРГ готовится к зиме в сфере энергетики

Германии удается лучше, чем изначально прогнозировалось, подготовиться к зиме в том, что касается поставок энергоносителей, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По сообщению агентства ЭФЭ, он пояснил, что принятые правительством меры "позволили добиться в вопросе надежности поставок гораздо большего, чем прогнозировалось несколько месяцев назад". В частности, как отмечает агентство, Шольц считает успешной работу его правительства по вопросу поставок газа.

"Мы очень быстро начали готовиться к ситуации, при которой могут появиться проблемы с поставками энергоносителей... Благодаря такой быстрой реакции, мы оперативно приняли необходимые решения, чтобы успешно преодолеть ближайшие две зимы", - заверил канцлер.