Exxon допускает подачу иска к властям РФ, если ей не позволят выйти из Сахалина-1

Американская Exxon Mobil Corp. уведомила российских чиновников о намерении подать в суд на федеральное правительство РФ, если ей не позволят выйти из СРП-проекта "Сахалин-1", сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Представитель Exxon Кейси Нортон сообщил изданию, что компания недавно направила российским властям уведомление о разногласиях, которое является обычной практикой досудебного урегулирования конфликтов. Оно устанавливает крайний срок, к которому стороны должны достигнуть соглашения. В противном случае дело может быть передано в суд.

"Exxon предпринимает шаги для подачи иска, предполагая, что вопрос вряд ли будет решен к установленному сроку (...). Точную дату подачи уведомления установить не удалось. Срок между направлением компанией уведомления о разногласиях и подачей иска может сильно различаться в зависимости от контракта, но часто составляет от 30 до 90 дней (...). Ожидается, что иск будет подан за пределами России, но, по словам юристов, на его рассмотрение в международном арбитражном суде могут уйти годы", - отмечает WSJ со ссылкой на лиц, знакомых с ситуацией.

В начале августа президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий до 31 декабря 2022 года акционерам из "недружественных" стран совершать покупки и продажи долей в стратегических предприятиях и акционерных обществах РФ, а также их дочерних обществ. Под действие указа также подпадают доли участия в соглашениях о разделе продукции "Сахалин-1" и Харьягинском СРП, а также доли в компаниях-производителях оборудования для топливно-энергетического комплекса, оказывающих услуги по сервисному обслуживанию и ремонту такого оборудования.

Незадолго до этого ExxonMobil, владеющая 30% долей в "Сахалине-1", опубликовала отчет для Комиссии по ценным бумагам и биржам США, в котором говорится о деятельности по передаче прав компании по СРП-проекту "Сахалин-1" третьей стороне. Кто именно представляет третью сторону, в отчете не уточнялось.

Как сообщалось, в апреле Exxon Neftegas Ltd объявила форс-мажор и начала сокращать добычу нефти на СРП-проекте "из-за последних событий, которые препятствуют или задерживают выполнение компанией своих обязательств по соглашениям и проведение операций на требуемом уровне международных стандартов для морской и нефтяной промышленности". В отчете за второй квартал Exxon сообщила о снижении производства на российских активах за отчетный период на 30 тыс. б.н.э./сутки (в 2021 г. добывалось 56 тыс. б.н.э в сутки).

В начале августа "Роснефть", владеющая 20% в проекте, сообщила, что добыча нефти на "Сахалин-1" до сих пор не восстановлена, резервуары терминала Де-Кастри заполнены на 95%, отгрузка нефти не ведется.

В проекте "Сахалин-1" кроме ExxonMobil и "Роснефти" участвуют SODECO (Япония) - 30% и ONGC (Индия) - 20%. Общие запасы месторождений проекта оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа, годовой объем добычи на проекте - 11,3 млн тонн нефти.