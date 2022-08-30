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Транспорт и связь 30.08.2022 15:43

Забастовка в Нидерландах парализовала железнодорожное сообщение

Нидерландские железнодорожники объявили во вторник забастовку, что привело практически к полной остановке движения поездов в стране, сообщили европейские СМИ.

Сотрудники основного железнодорожного перевозчика Нидерландов Nederlandse Spoorwegen (NS) не вышли на работу в Утрехте, который является главным железнодорожным хабом в стране, что парализовало всю транспортную систему. Они требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда.

По данным нидерландских СМИ, утром во вторник на вокзале в Утрехте почти не было людей, а на табло отправлений поездов было указано, что все они отменены. Исключение участники забастовки сделали для линии, связывающей Амстердам с международным аэропортом Схипхол. В NS также указали, что поезда компаний Thalys и Eurostar, следующие по международным маршрутам, будут следовать по расписанию.

Летом крупные транспортные забастовки прошли, в частности, в Великобритании, сотрудники железнодорожной сферы и метрополитена Лондона выражали недовольство условиями труда и зарплатой.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, ЖЕЛДОРОГА, ЗАБАСТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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