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Карабах 30.08.2022 15:23

Азерэнержи подключило город Лачин, села Забух и Сус к энергосистеме Азербайджана

ОАО «Азерэнержи» создала систему энергоснабжения города Лачин, сел Забух и Сус, подключила их к общей энергосистеме Азербайджана.

«Как только 26 августа город Лачин, села Забух и Сус вернулись под контроль Азербайджана, по распоряжению президента страны Ильхама Алиева начались работы по скорейшему их обеспечению электроэнергией. Со стороны Азерэнержи была проведена работа по первичному восстановлению полностью разрушенной армянами существующей подстанции в городе Лачин, на территорию были доставлены трансформаторы, необходимое оборудование и техника, и всего за 4 дня создана системная сеть, подключенная к энергосистеме страны», - говорится в сообщении «Азерэнержи».

По данным общества, в настоящее время для восстановления распределительной сети сотрудники «Азеришыг» обеспечивают электроэнергией военные и гражданские объекты в городе Лачин, селах Забух и Сус и проводят другие необходимые мероприятия.

Н.Аббасова

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Тэги: ЛАЧИН, ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

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