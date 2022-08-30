Алиев рассчитывает на расширение сотрудничества Азербайджана с Кыргызстаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник направил письмо своему кыргызскому коллеге Садыру Жапарову, поздравил его по случаю национального праздника Кыргызской Республики - Дня Независимости.

В своем послании Алиев отметил, что в 2023 году Азербайджан и Кыргызстан будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.

Президент Азербайджана выразил уверенность что обе страны «продолжат совместные усилия для более эффективного использования имеющегося потенциала азербайджано-кыргызстанских отношений, расширения двустороннего сотрудничества на основе взаимного доверия и поддержки как в двустороннем, так и в многостороннем формате».

Алиев в послании также подчеркнул, что «Декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой» и «Меморандум о создании Межгосударственного совета Азербайджанской Республики и Кыргызской Республики», подписанные в апреле текущего года в ходе визита Жапарова в Баку, «являются наглядным примером того, что наши отношения вышли на качественно новый уровень».

Э.Шафиев