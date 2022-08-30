Пашинян ожидает успешных переговоров в среду в Брюсселе с Алиевым и Мишелем

Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется на успешные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем, намеченные на 31 августа. "Сегодня премьер-министр Армении провел телефонный разговор с председателем Европейского совета. Стороны затронули предстоящую 31 августа в Брюсселе трехстороннюю встречу", - сообщает пресс-служба правительства Армении. Отмечается, что Пашинян и Мишель "заявили о важности продолжения диалога и выразили надежду, что переговоры будут успешными".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».