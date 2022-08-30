Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

29.08 $/bbl +/- WTI 97.01 +3.95 Brent 105.09 +4.10

Погода в Баку

  ночь день

Регион 30.08.2022 15:42

Пашинян ожидает успешных переговоров в среду в Брюсселе с Алиевым и Мишелем

Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется на успешные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем, намеченные на 31 августа.

"Сегодня премьер-министр Армении провел телефонный разговор с председателем Европейского совета. Стороны затронули предстоящую 31 августа в Брюсселе трехстороннюю встречу", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

Отмечается, что Пашинян и Мишель "заявили о важности продолжения диалога и выразили надежду, что переговоры будут успешными".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ЕС, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Блинкен и Пашинян обсудили мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией Пашинян ушел в отпуск Пашинян и директор ЦРУ обсудили процессы на Южном Кавказе Пашинян и Эрдоган провели телефонный разговор Пашинян поручил оперативно реализовать договоренности об открытии армяно-турецкой границы Пашинян заявил о необходимости повышения эффективности ОДКБ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az