Алиев и Мишель обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник провел телефонный разговоров с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем, стороны обсудили вопросы повестки дня трехсторонней встречи 31 августа в Брюсселе. По информации пресс-службы президента Азербайджана разговор состоялся по инициативе Мишеля. «В ходе телефонного разговора были обсуждены процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также повестка дня трехсторонней встречи, которая состоится 31 августа в Брюсселе (с участием Алиева, Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна – ИФ)», - говорится в информации пресс-службы азербайджанского лидера. Э.Шафиев

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