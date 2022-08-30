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Внешняя политика 30.08.2022 15:53

Алиев и Мишель обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник провел телефонный разговоров с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем, стороны обсудили вопросы повестки дня трехсторонней встречи 31 августа в Брюсселе.

По информации пресс-службы президента Азербайджана разговор состоялся по инициативе Мишеля.

«В ходе телефонного разговора были обсуждены процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также повестка дня трехсторонней встречи, которая состоится 31 августа в Брюсселе (с участием Алиева, Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна – ИФ)», - говорится в информации пресс-службы азербайджанского лидера.

Э.Шафиев

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Тэги: АЛИЕВ, МИШЕЛЬ, ПОВЕСТКА


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