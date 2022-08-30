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ТЭК 30.08.2022 16:01

Дюков: ОПЕК+ решил задачу баланса спроса и предложения, будет правильно сохранить соглашение

Сделка ОПЕК+ является важным институтом нефтяного рынка, который было бы правильно сохранить, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Если говорить о ситуации на мировом рынке, то он в принципе сбалансирован. И да, может быть, в текущем моменте возникают незначительные дефициты или профициты, но есть ОПЕК+ - достаточно мощный институт, который влияет на ситуацию. Я не знаю, какое будет принято решение на заседании ОПЕК+ (5 сентября - ИФ), но мне кажется, что было бы правильно, чтобы механизм ОПЕК+, со всеми странами, которые вошли в него, чтобы это соглашение продолжило работу", - сообщил Дюков журналистам на церемонии запуска установки подготовки нефти на месторождении им. Александра Жагрина в ХМАО.

"Мы видим положительное влияние на ситуацию на рынке, что ОПЕК+ решил задачу баланса спроса и предложения, и мы видим достаточно стабильные цены на мировом рынке. Да, цены высокие, но здесь уже нет вины ОПЕК+, здесь уже, в том числе, геололитические факторы влияют", - отметил глава "Газпром нефти".

По мнению Дюкова, инструментарий ОПЕК+ позволяет удерживать рынок в балансе: с одной стороны - поддерживать приемлемые цены, с другой - сохранять возможности для компаний инвестировать в нефтедобычу.

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