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ТЭК 30.08.2022 17:03

Лиз Трасс в случае избрания на пост премьера Великобритании будет выступать за активизацию поисков нефти в Северном море

Лиз Трасс планирует добиваться активизации поиска и добычу нефти в Северном море, если ее изберут на пост лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании, сообщает во вторник The Guardian.

По информации британских журналистов, политические советники Трасс обсуждают предложения о выдаче десятков лицензий на разведочное бурение.

Кроме того, по сообщению The Times, министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг и младший министр по Брекзиту и вопросам эффективности правительства Джейкоб Рис-Могг проводят встречи с представителями нефтяных и газовых компаний, чтобы обсудить, как обеспечить энергоснабжение страны ближайшей зимой.

Также сообщается, что обсуждается возможность увеличения импорта энергоресурсов из Норвегии в краткосрочной перспективе, пока Лондон будет пытаться нарастить собственную добычу углеводородов.

При этом The Guardian отмечает со ссылкой на экспертов, что в среднем потребуется 28 лет на то, чтобы лицензия на поиск месторождений действительно позволила приступить к добыче нефти и газа.

В данный момент идет борьба за пост лидера Консервативной партии Великобритании, в которой участвуют Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак. 4 августа началось голосование рядовых членов правящей партии, а 5 сентября будет объявлено имя нового лидера находящихся у власти в Великобритании консерваторов.

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