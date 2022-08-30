Число туристов из Азербайджана, посетивших РФ, по итогам 2022г может составить 300 тыс.

Турпоток из Азербайджана в Россию за 8 месяцев 2022 года составил около 200 тыс. человек, по итогам 2022 года турпоток может составить 300 тыс. человек, заявил глава Ассоциации турагентств Азербайджана Руфат Гаджиев.
«На конец августа текущего года Россию посетило около 200 тыс. граждан Азербайджана. Это говорит о том, что за 8 месяцев мы возвращаемся к доковидным показателям», - сказал Гаджиев во вторник в Баку на мероприятии, посвященным туристическому потенциалу Санкт-Петербурга.
Как сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан» по оценкам Гаджиева, по итогам текущего года турпоток азербайджанских туристов в Россию может составить порядка 300 тыс. человек.
Торгпред РФ в Азербайджане Руслан Мирсаяпов, в свою очередь, отметил, что азербайджанские туристы в турпотоке в Россию занимают 14-ое место. «По числу туристических поездок в Россию Азербайджан на текущем этапе на 14-ом месте. Нашей с вами совместной задачей является сделать так, чтобы Азербайджан вошел в десятку по посещению России», - подчеркнул Мирсаяпов.
Х.Насирзаде
Алиев и Мишель обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
Алиев рассчитывает на расширение сотрудничества Азербайджана с Кыргызстаном
Азерэнержи подключило город Лачин, села Забух и Сус к энергосистеме Азербайджана
Цены на нефть ускорили падение
KREDAQRO разместила облигации на 500 тыс. манатов
Petronas во II кв. увеличила чистую прибыль в 2,4 раза за счет роста цен на нефть
ИВ Абшеронского района направит около 1,6 млн манатов на ремонтные работы в городе Хырдалан
ГААД получит 687 тыс. манатов на реконструкцию автодороги в Гахском районе
ЦТСП направит более 2,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Лояльность к власти станет главным условием деятельности политических партий в Белоруссии, заявил Лукашенко
В ЕС ищут решение для выделения Украине 8 млрд евро в качестве макроэкономической помощи - ЕК
Пашинян ожидает успешных переговоров в среду в Брюсселе с Алиевым и Мишелем
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Будь готов к новому сезону!»
Kapital Bank открыл филиал имени Гусейна Джавида
Эльхан Усубов принял участие в B2G форуме Caspian Energy Club
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ