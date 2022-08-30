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Туризм 30.08.2022 16:29

Число туристов из Азербайджана, посетивших РФ, по итогам 2022г может составить 300 тыс.

Турпоток из Азербайджана в Россию за 8 месяцев 2022 года составил около 200 тыс. человек, по итогам 2022 года турпоток может составить 300 тыс. человек, заявил глава Ассоциации турагентств Азербайджана Руфат Гаджиев.

«На конец августа текущего года Россию посетило около 200 тыс. граждан Азербайджана. Это говорит о том, что за 8 месяцев мы возвращаемся к доковидным показателям», - сказал Гаджиев во вторник в Баку на мероприятии, посвященным туристическому потенциалу Санкт-Петербурга.

Как сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан» по оценкам Гаджиева, по итогам текущего года турпоток азербайджанских туристов в Россию может составить порядка 300 тыс. человек.

Торгпред РФ в Азербайджане Руслан Мирсаяпов, в свою очередь, отметил, что азербайджанские туристы в турпотоке в Россию занимают 14-ое место. «По числу туристических поездок в Россию Азербайджан на текущем этапе на 14-ом месте. Нашей с вами совместной задачей является сделать так, чтобы Азербайджан вошел в десятку по посещению России», - подчеркнул Мирсаяпов.

Х.Насирзаде

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Тэги: РФ, ТУРПОТОК, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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