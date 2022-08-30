Цены на нефть ускорили падение

Цены на нефть существенно ускорили падение в ходе торгов во вторник после 4%-го скачка накануне из-за возросших опасений дефицита предложения на мировом рынке.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:57 во вторник составляет $101,30 за баррель, что на $3,79 (3,61%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $94,12 за баррель, что на $2,89 (2,98%) ниже итогового значения предыдущей сессии.
Цены на нефть могут завершить снижением третий месяц подряд, пишет Trading Economics. Трейдеры оценивают возможность снижения спроса на фоне опасений по поводу предложения. Инвесторы опасаются, что активные меры крупнейших мировых центробанков по борьбе с инфляцией могут ударить по спросу на энергоресурсы.
В центре внимания участников рынка остается ситуация в Ливии, а также предстоящее заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет обсуждаться возможность сокращения добычи.
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