Санду заявила об уязвимости Молдовы и ее населения из-за роста цен на газ

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что оппозиция использует ситуацию в энергетике для дестабилизации ситуации в стране на фоне роста цен на энергоресурсы и неспособности населения платить за газ.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента, Санду заявила это на стратегическом форуме в словенском городе Блед.

"Мы сильно зависим от импорта газа и электроэнергии. Молдова, безусловно, усвоила урок, и мы пытаемся работать над диверсификацией источников, но сделать это быстро не так-то просто. Тем более на рынке с такими высокими ценами", - сказала президент.

Она рассказала об реализуемых Кишиневом проектах обеспечения энергетической безопасности, которые дадут результаты через несколько лет. "А пока все чрезвычайно сложно, и эти сложности делают Молдову уязвимой. Сложная ситуация с энергоресурсами используется пророссийскими политическими силами для дестабилизации ситуации в стране", - утверждала Санду.

Она высказалась в поддержку создания в ЕС платформы для коллективных закупок природного газа. "Но эту платформу еще нужно запустить. И вопрос в ценах (на газ), потому что сегодня Молдова платит в 10 раз больше, чем полтора года назад. Представьте, какое воздействие это оказывает на население, потому что Молдова является бедной страной, потребление энергии составляет большую часть бюджета населения. Повышение цен на энергоресурсы имеет драматические последствия, и как бы государство ни хотело поддержать население, оно не сможет компенсировать все эти повышения", - сказала Санду.