Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

29.08 $/bbl +/- WTI 97.01 +3.95 Brent 105.09 +4.10

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 30.08.2022 18:21

Инфляция в Германии в августе ускорилась до рекордных 8,8%

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в августе выросли на 8,8% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Таким образом, инфляция ускорились до рекордного уровня по сравнению с 8,5% в июле.

Потребительские цены в августе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, эксперты ожидали аналогичного повышения. В июле они поднялись на 0,8%.

Инфляция, рассчитанная по германским стандартам, в этом месяце составила 7,9% в годовом выражении. Аналогичный уровень был зафиксирован в мае текущего года, он является максимальным с 1973 года.

Согласно предварительным данным, стоимость энергоносителей в ФРГ в августе подскочила на 35,6% в годовом выражении (в июле - на 35,7%), продуктов питания - на 16,6% (на 14,8%). При этом услуги подорожали на 2,2% (на 2%).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


Похожие новости


Инфляция в Германии в апреле ускорилась до рекордных 7,8% Инфляция в Германии в марте ускорилась до 7,6% Инфляция в Германии в феврале ускорилась до 5,5%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az