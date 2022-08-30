Инфляция в Германии в августе ускорилась до рекордных 8,8%

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в августе выросли на 8,8% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Таким образом, инфляция ускорились до рекордного уровня по сравнению с 8,5% в июле.

Потребительские цены в августе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, эксперты ожидали аналогичного повышения. В июле они поднялись на 0,8%.

Инфляция, рассчитанная по германским стандартам, в этом месяце составила 7,9% в годовом выражении. Аналогичный уровень был зафиксирован в мае текущего года, он является максимальным с 1973 года.

Согласно предварительным данным, стоимость энергоносителей в ФРГ в августе подскочила на 35,6% в годовом выражении (в июле - на 35,7%), продуктов питания - на 16,6% (на 14,8%). При этом услуги подорожали на 2,2% (на 2%).