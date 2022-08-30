ФРС планирует запуск системы быстрых платежей к лету 2023г

Федеральная резервная система (ФРС) США намерена к следующему лету запустить долгожданную систему быстрых платежей - FedNow, пишет The Wall Street Journal.
Этот шаг, по словам официальных лиц, модернизирует устаревшую инфраструктуру и обеспечит широкую доступность платежей, которые осуществляются практически мгновенно. Новая система позволит быстро и круглосуточно осуществлять платежи по счетам, зарплатам и другие распространенные потребительские и бизнес-переводы, в отличие от существующей системы, которая не работает по выходным. По этой причине иногда может пройти несколько дней, прежде чем средства станут доступными.
В 2021 году существующая система обработала более 29 млрд платежей на сумму около $73 трлн.
Система ФРС также будет конкурировать с другой подобной системой, запущенной крупными банками в 2017 году, однако она обрабатывает гораздо меньший объем платежей.
Федрезерв заявил, что FedNow предоставит рынку альтернативу, которая уменьшит затраты, повысит эффективность и снизит уязвимость финансовой отрасли. Она может стать привлекательной для некоторых мелких кредиторов, которые не хотят использовать систему крупных банков.
Обе системы взимают с клиентом плату ровно в том размере, который требуется для покрытия расходов.
Как заявила зампредседателя ФРС Лейл Брейнард, FedNow "изменит способ осуществления повседневных платежей в экономике, принеся существенную выгоду домохозяйствам и предприятиям благодаря возможности отправлять мгновенные платежи в любое время в любой день". При этом средства становятся "немедленно доступны получателям для совершения других платежей или эффективного управления денежными потоками".
Брейнард, которая в последние годы возглавляла работу Федрезерва над платежной системой, сказала, что сервис будет запущен с мая по июль 2023 года, а её тестирование начнется уже в следующем месяце.
Старший научный сотрудник Brookings Institution Аарон Кляйн считает, что медлительность ФРС в создании FedNow - проект находится в разработке более семи лет - обошлась потребителям в сотни миллиардов долларов в виде комиссий за овердрафт и обналичивание чеков, а также штрафов за просрочку платежей.
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