Маск направил новое письмо Twitter, стремясь разорвать сделку

Юристы Илона Маска направили новое письмо руководству Twitter Inc., приведя в нем дополнительные причины, позволяющие, по их мнению, главе Tesla Inc. разорвать соглашение о покупке соцсети.

Новые обоснования связаны с недавними заявлениями экс-главы службы безопасности Twitter Пейтера Затко, обвинившего ранее в этом месяце компанию в сокрытии серьезных проблем с безопасностью и занижении данных о количестве фейковых аккаунтов на ее платформе.

Письмо было направлено Twitter 29 августа, о чем Маск уведомил Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) во вторник. В письме отмечается, что заявления Затко, если они подтвердятся, будут означать нарушение компанией соглашения с Маском, поскольку факты, о которых сообщил экс-глава службы безопасности Twitter, были хорошо известны руководству компании, когда оно заключало сделку.

Как сообщалось, Канцлерский суд американского штата Делавэр назначил на 17 октября дату начала разбирательств по иску Twitter к Маску в связи с отказом миллиардера от покупки соцсети.

Twitter приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля, а 8 июля Маск уведомил компанию, что намерен разорвать сделку, поскольку не получил реальных данных о количестве фейковых аккаунтов.

Утверждения Затко дают новые основания для разрыва сделки по покупке Twitter Маском, если прежние доводы, заявленные главой Tesla 8 июля, по какой-то причине представляются неубедительными, говорится в письме.

Акции соцсети теряют в цене 0,7% в ходе предварительных торгов во вторник, стоимость бумаг Tesla выросла на 1,6%.