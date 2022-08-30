У Франции достаточно газа на «обычную» зиму

Власти Франции считают, что газа у них хватит на "обычную" зиму, а на случай холодов потребуется дополнительная подготовка, сообщает во вторник телеканал БФМ-ТВ.
По словам министра экологического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше, "на случай нормальной зимы у нас достаточно объема газа, но, тем не менее, мы должны подготовиться на случай холодов".
"Если мы сможем уменьшить потребление электричества и газа, мы сможем намного лучше пережить зиму, в том числе, если температура воздуха будет ниже, чем ожидается. Если мы не сможем это сделать, то мы можем оказаться в ситуации, когда будет необходимо нормирование (подачи энергоресурсов - ИФ)", - отметила министр в эфире радиостанции "Франс энтер".
Она добавила, что стратегические запасы газа во Франции заполнены более чем на 90%.
При этом БФМ-ТВ отмечает, что если Франция, в целом, готова к зиме по запасам газа, то у нее могут возникнуть проблемы с электричеством, если зимний период окажется холоднее, чем обычно.
"Франция хорошо подготовилась в вопросе газа, но электричество представляет большую проблему", - говорится в сообщении телеканала.
При этом, отмечается, что трудно определить заранее, какое количество энергии потребуется Франции этой зимой, поскольку это зависит от того, насколько будет холодной зима.
БФМ-ТВ указывает, что во Франции - 51 атомный реактор, но работа 32 из них в настоящее время приостановлена. Ранее Франция самостоятельно обеспечивала себя электричеством, однако в настоящее время она его импортирует.
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