Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

29.08 $/bbl +/- WTI 97.01 +3.95 Brent 105.09 +4.10

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 30.08.2022 17:22

У Франции достаточно газа на «обычную» зиму

Власти Франции считают, что газа у них хватит на "обычную" зиму, а на случай холодов потребуется дополнительная подготовка, сообщает во вторник телеканал БФМ-ТВ.

По словам министра экологического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше, "на случай нормальной зимы у нас достаточно объема газа, но, тем не менее, мы должны подготовиться на случай холодов".

"Если мы сможем уменьшить потребление электричества и газа, мы сможем намного лучше пережить зиму, в том числе, если температура воздуха будет ниже, чем ожидается. Если мы не сможем это сделать, то мы можем оказаться в ситуации, когда будет необходимо нормирование (подачи энергоресурсов - ИФ)", - отметила министр в эфире радиостанции "Франс энтер".

Она добавила, что стратегические запасы газа во Франции заполнены более чем на 90%.

При этом БФМ-ТВ отмечает, что если Франция, в целом, готова к зиме по запасам газа, то у нее могут возникнуть проблемы с электричеством, если зимний период окажется холоднее, чем обычно.

"Франция хорошо подготовилась в вопросе газа, но электричество представляет большую проблему", - говорится в сообщении телеканала.

При этом, отмечается, что трудно определить заранее, какое количество энергии потребуется Франции этой зимой, поскольку это зависит от того, насколько будет холодной зима.

БФМ-ТВ указывает, что во Франции - 51 атомный реактор, но работа 32 из них в настоящее время приостановлена. Ранее Франция самостоятельно обеспечивала себя электричеством, однако в настоящее время она его импортирует.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ЗИМА, ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az