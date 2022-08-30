Латвия может обзавестись собственным терминалом СПГ к осени 2024г

Терминал сжиженного природного газа (СПГ), который планируется построить в латвийском порту Скулте, может быть готов к осени 2024 года, прогнозирует министр экономики Латвии Илзе Индриксоне.
В то же время, если разработчик проекта Skulte LNG Terminal проведет оценку воздействия на окружающую среду в более короткие сроки, СПГ-терминал потенциально мог бы начать работу раньше, сказала Индриксоне журналистам во вторник.
Латвийское правительство 30 августа решило присвоить этому проекту статус объекта национальных интересов, сообщил после принятия решения премьер-министр Кришьянис Кариньш журналистам.
Соответствующий законопроект до 20 сентября должно представить Минэкономики.
Стоимость проекта ориентировочно оценивается в 120 млн евро. Речь идет о плавучей установке регазификации (FRU) без хранилища СПГ, соединенной трубопроводом с Инчукалнским подземным хранилищем газа. Производительность терминала составит до 3 млн тонн в год.
Компания Kundzinsalas dienvidu projekts предлагает реализовать проект в Рижском порту. Разработан проект СПГ-терминала мощностью 0,75-2,2 млрд кубометров газа в год, но объемы могут быть еще увеличены. Предполагается строительство двух хранилищ газа объемом 20 тыс. кубометров каждое.
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