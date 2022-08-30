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Регион 30.08.2022 23:50

Туркмениcтан и Иран могут удвоить товарооборот в 2022г

Объем товарооборота между Ираном и Туркменистана по итогам 2022 года может в 2 раза превысить показатель 2021 года, когда он составил $227 млн, заявил посол Ирана в Туркменистане Голам Аббас Арбаб Халес.

Заявления Халеса, сделанные в Мешхеде (Иран) на церемонии открытия приграничного рынка "Гаудан-Баджгиран", приводит туркменское информационное агентство Orient.

"Согласно статистическим данным, обнародованным Туркменистаном, объем товарооборота между двумя странами в 2021 году составил $227 млн, а только за первые 6 месяцев 2022 года этот показатель достиг $233 млн. Это представляет собой значительный скачок", - отметил посол.

Халес добавил, что коронавирусные ограничения и другие факторы создали проблемы для экономических отношений двух стран, но благодаря совместным усилиям постепенно были вновь открыты железнодорожные и автомобильные пограничные переезды.

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