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Дальнее зарубежье 30.08.2022 18:51

Боррель анонсировал организацию международной миссии для подготовки военных Украины

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о необходимости содействовать Украине в подготовке ее армии, помимо предоставления военной помощи.

"Есть много инициатив по подготовке (украинских военных), которые действуют, но потребности в этом огромные. И мы должны обеспечить взаимосвязь всех этих усилий. Могу сообщить, что все государства-члены явно согласны по этой позиции. Мы готовы запустить всю необходимую работу, чтобы определить характеристики миссии военной поддержки Украины", - сказал Боррель во вторник на пресс-конференции в Праге по итогам неформального совещания министров обороны стран Евросоюза.

Боррель добавил, что соответствующие решения еще не приняты, речь идет скорее о договоренностях начать подготовительную работу. Она должна осуществляться через контакты с украинской стороной и определение юридических характеристик для принятия решений. "Ясно, что мы должны действовать быстро и ставить высокие цели (...) демонстрировать гибкость, основываясь на потребностях, заявленных украинскими вооруженными силами", - продолжил Боррель.

По его словам, министр обороны Украины Алексей Резников представил главам военных ведомств ЕС список задач по подготовке военных кадров на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ВОЕННЫЕ, ПОДГОТОВКА


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