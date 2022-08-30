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ТЭК 30.08.2022 19:53

Эстония выступила за повышение прозрачности формирования цен на энергорынке в ЕС

Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Рийна Сиккут направила обращение в адрес Еврокомиссии и биржи NordPool с просьбой повысить прозрачность формирования цен на электроэнергию, выразив обеспокоенность по поводу последствий ограничения торговли электроэнергией.

"Биржевые цены на электроэнергию NordPool достигли уровня, недосягаемого ни для эстонских, ни для европейских потребителей, что при общем росте цен еще больше усугубляет проблемы предприятий и семей. Нынешняя система должна быть пересмотрена, чтобы государство смогло лучше защищать на рынке интересы потребителей", - говорится в заявлении Сиккут.

Министр считает, что для восстановления доверия прозрачность энергорынка следует повысить. "Чтобы обеспечить это, необходимо обнародовать больше информации о поступающих на биржу электроэнергии предложениях, в том числе публичными данными должны стать, например, происхождение, источник и объем предложений. Это поможет прояснить, вызваны ли неожиданно высокие уровни цен плохим стечением обстоятельств или желанием ряда производителей электроэнергии получить необоснованно высокую прибыль", - отметила Сиккут.

Проблемы, по ее словам, имеются также в части надзора за рынком, регулирования цен на бирже.

"Необходимо найти альтернативы, чтобы обеспечить заинтересованность предпринимателей вкладывать средства в увеличение производства электроэнергии, но так, чтобы это в то же время не обременяло общество", - подчеркнула Сиккут.

Министр обратила внимание и на планы политиков некоторых государств ограничить торговлю электроэнергией и доступность производственных мощностей и попросила Еврокомиссию активнее заняться этим вопросом. "Осознаю беспокойство в связи с энергобезопасностью предстоящей зимой, но если государства начнут ограничивать продажи энергии за границу, такие шаги не должны быть предприняты ценой демонтажа строившегося годами общего энергорынка", - добавила она.

Ранее со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сообщалось, что Евросоюз готовит срочные изменения и структурную реформу рынка электроэнергии, функционирование которого подвергается сильной критике части государств ЕС в связи со скачком цен.

По данным газеты Le Figaro, призывы произвести изменения на рынке электроэнергии нарастают, поскольку за полгода цены на энергоносители взлетели до "стратосферного уровня", вызывая опасения резкого роста стоимости жизни предстоящей зимой. На европейском рынке себестоимость электростанций, часто газовых, определяет цену, устанавливаемую для операторов в Евросоюзе. Эта цена выросла одновременно с ростом цен на газ в последние месяцы.

На прошлой неделе, напоминает Le Figaro, канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал ЕС "отделить цену на электроэнергию от цены на газ", чтобы "остановить это безумие". По его словам, этот вопрос будет в повестке дня внеочередного Совета министров энергетики ЕС 9 сентября.

Биржа NordPool с 21 сентября увеличивает предельный уровень цены на электроэнергию на 25% - до 5 тыс. евро с 4 тыс. евро за 1 МВт.ч. Повышение последует за рекордным ростом цен на энергорынке в середине августа, когда в промежутке от 18:00 до 19:00 электричество в ценовой зоне стран Балтии подорожало до 4 тыс. евро за 1 МВт.ч. Регуляторы энергетической отрасли из прибалтийских стран выступили против повышения предельных биржевых цен.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ЕВРОПА, ЭНЕРГИЯ, РЫНОК


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