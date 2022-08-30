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ТЭК 30.08.2022 19:11

Нефть дешевеет более чем на 4,5%

Цены на нефть теряют более 4,5% в ходе торгов во вторник после существенного подъема накануне.

Опасения по поводу состояния мировой экономики и спроса на энергоносители нивелируют беспокойство относительно ограниченного предложения, пишет MarketWatch.

Накануне цены подскочили на 4% из-за возросших опасений дефицита предложения на мировом рынке.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник составляет $101,27 за баррель, что на $4,82 (4,59%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $92,59 за баррель, что на $4,42 (4,56%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Цены на нефть могут завершить снижением третий месяц подряд, пишет Trading Economics. Инвесторы опасаются, что активные меры крупнейших мировых центробанков по борьбе с инфляцией могут ударить по спросу на энергоресурсы.

В центре внимания участников рынка остается ситуация в Ливии, а также предстоящее заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет обсуждаться возможность сокращения добычи.

В минувшие выходные в Триполи произошли боестолкновения между двумя вооруженными формированиями, в результате которых погибло более 30 человек, сообщило агентство Bloomberg. Это вызвало опасения, что Ливию ждет очередной полномасштабный конфликт, в результате которого поставки нефти на мировой рынок сократятся. Государственная нефтекомпания National Oil Corp., однако, сообщила в понедельник, что объем добычи нефти в стране остается на уровне 1,2 млн баррелей в сутки.

Тем временем Минэнерго США в среду опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Эксперты в среднем ожидают, что запасы нефти упали на 1,9 млн баррелей, бензина - более чем на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - почти на 1,2 млн баррелей, согласно опросу S&P Global Commodity Insights.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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