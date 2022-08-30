Рада приняла закон о направлении $350 млн кредита Канады на закупку газа

Верховная Рада во вторник приняла закон о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2022 год, предусматривающих выделение НАК "Нафтогаз Украины" 12,7 млрд гривен (около $350 млн - ИФ) на закупку природного газа для прохождения осенне-зимнего сезона за счет внешних заимствований (кредита Канады - ИФ).

"Парламент принял в целом закон №7681 по выделению 12,7 млрд грн. кредита от Канады на закупку газа (...) Теперь предельный объем дефицита у нас составляет 1,106 трлн грн.", - написал народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Согласно тексту закона, министерству энергетики предлагается предусмотреть дополнительные расходы по новой бюджетной программе "Приобретение природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023 годов" в сумме 12,7 млрд грн. с источником покрытия расходов за счет увеличения в общем фонде государственных внешних заимствований.

В августе средства, предоставленные Канадой в виде льготного кредита в размере 450 млн канадских долларов (экв. $350 млн), поступили в государственный бюджет Украины.

По данным Минэкономики, фактическая потребность Украины в дополнительных объемах газа для прохождения отопительного сезона составляет около 3-4,9 млрд куб. метров.

Между тем, сейчас в стране накоплено 14-14,5 млрд куб. метров при необходимых 19 млрд куб. метров.

Официальный курс 30 августа - 36,57 грн./$1.