Норвегия в июле сократила добычу углеводородов на 7,8% г/г

Норвегия в июле сократила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 7,8% относительно того же месяца прошлого года - до 1,876 млн баррелей в сутки, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).
В июне, согласно уточненным данным, производство составляло 1,54 млн б/с. Таким образом, за прошлый месяц оно взлетело на 21,8%.
Продажи природного газа в июле составили 10,9 млрд кубометров, поднявшись на 13,1% в годовом выражении. За месяц они выросли на 9,2%. При этом показатель оказался лучше прогноза NPD, составлявшего 10,308 млрд кубометров.
Добыча нефти в прошлом месяце составляла в среднем 1,646 млн б/с, что на 23,8% больше июньского объема и на 6,1% ниже производства за июль прошлого года. NPD прогнозировал 1,847 млн б/с.
Общий объем добычи в Норвегии в январе-июле, согласно предварительным расчетам, составил примерно 134,2 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 55,5 млн кубометров пришлось на нефть и 71,7 млн кубометров - на природный газ. Совокупное производство было на 2,1 млн кубометров н.э. выше показателя за аналогичный период 2021 года, говорится в сообщении.
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