РФ в августе по сравнению с июлем увеличила экспорт зерна на 39%

РФ в августе экспортировала за пределы ЕАЭС 3,7 млн тонн зерна, что на 39% больше, чем в июле (2,662 млн тонн), сообщает компания "ПроЗерно".
По сравнению с августом прошлого года экспорт снизился на 40%.
Как уточняется в сообщении, экспорт пшеницы в августе составил 3 млн тонн, ячменя - 0,6 млн тонн, кукурузы - 0,07 млн тонн. "Темпы экспорта растут, но этого недостаточно для успешного выполнения экспортных программ наступившего сезона, - говорится в сообщении. - Экспортный потенциал текущего сельхозгода (июль 2022-июнь 2023 гг.) "ПроЗерно" оценивает в 53,5 млн тонн, в том числе 42 млн тонн пшеницы".
В июле-августе, по данным компании, было экспортировано 6,4 млн тонн зерна, в том числе 5,3 млн тонн пшеницы.
Основные покупатели российского зерна - Турция (1,34 млн тонн), Иран (1,26 млн тонн), Египет (0,96 млн тонн).
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