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Получающие госпомощь энергокомпании ФРГ должны прекратить выплату дивидендов - министр

Германские энергетические компании, получающие финансовую помощь от государства в связи с дефицитом поставок газа из России, должны перестать выплачивать дивиденды, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью германской радиостанции Deutschlandfunk.

Он также подчеркнул, что государственная помощь должна предоставляться только тем компаниям, деятельность которых имеет прямое отношение к энергоснабжению в стране и страдающим от роста цен на энергоресурсы.

Таким образом, она будет недоступна для компаний, получающих крупную прибыль от других бизнесов, сказал министр.

Он также отметил необходимость введения налога на потребление газа.

"В налоге на газ нет ничего хорошего, но, как я попытался объяснить, это необходимая мера для справедливой, насколько это возможно, компенсации высоких цен, связанных с заменой поставок российского газа", - отметил министр.

По его словам, подобная мера должна время от времени корректироваться.

Германия намерена ввести налог на потребление газа начиная с 1 октября до марта 2024 года. Правительство страны обсуждает эту меру на двухдневной сессии, начавшейся во вторник.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЭНЕРГОКОМПАНИИ, ФИНПОМОЩЬ, ДИВИДЕНДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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