В центре отдыха «Sunset» в поселке Новханы в результате взрыва комби пострадали 3 человека

На территории центра отдыха «Sunset» в поселке Новханы Абшеронского района произошел взрыв водонагревательной системы (комби), сообщает МЧС. «В результате взрыва три человека получили телесные повреждения. Взрыв не повлек за собой разрушения и пожар», - отмечается в сообщении ведомства. Сотрудники МЧС на месте происшествия провели необходимые мероприятия по безопасности. Б.Рустамбеков

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