Глава МИД Нидерландов поддерживает планы запрета на выдачу туристических шенгенских виз гражданам РФ

Нидерланды выступают за введение запрета на выдачу туристических шенгенских виз гражданам России, заявил во вторник в эфире телерадиоканала RTL глава МИД страны Вопке Хукстра.

Однако, по мнению министра, эта мера должна применяться именно по отношению к туристам, в то время как студентам, беженцам или для семейных визитов визы нужно продолжать выдавать.

Он планирует обсудить эту ситуацию в Праге с коллегами по ЕС.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия вынесла решение этой проблемы на уровень национальных правительств стран ЕС. Так, страны Балтии и Чехия поддерживают идею ограничения выдачи виз гражданам России, другие страны - Германия, Греция, Кипр и Франция выступают против таких жестких мер.