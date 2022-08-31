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Дальнее зарубежье 31.08.2022 00:27

Глава МИД Нидерландов поддерживает планы запрета на выдачу туристических шенгенских виз гражданам РФ

Нидерланды выступают за введение запрета на выдачу туристических шенгенских виз гражданам России, заявил во вторник в эфире телерадиоканала RTL глава МИД страны Вопке Хукстра.

Однако, по мнению министра, эта мера должна применяться именно по отношению к туристам, в то время как студентам, беженцам или для семейных визитов визы нужно продолжать выдавать.

Он планирует обсудить эту ситуацию в Праге с коллегами по ЕС.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия вынесла решение этой проблемы на уровень национальных правительств стран ЕС. Так, страны Балтии и Чехия поддерживают идею ограничения выдачи виз гражданам России, другие страны - Германия, Греция, Кипр и Франция выступают против таких жестких мер.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, РОССИЯ, ВИЗЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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