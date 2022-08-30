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Регион 30.08.2022 23:30

Москва готова и дальше оказывать консультации Баку и Еревану в переговорах по делимитации границы

РФ готова оказывать и дальше консультативно-техническое содействие в переговорах делегаций Азербайджана и Армении по делимитации госграницы между двумя странами.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД РФ, такое заявление внешнеполитическое ведомство сделало по итогам встречи 30 августа в Москве Комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы с последующей ее демаркацией при консультативном содействии России.

«Российская делегация выразила готовность и в дальнейшем оказывать консультативно-техническое содействие в переговорах делегаций Азербайджана и Армении по делимитации госграницы между двумя странами, повышению уровня стабильности и безопасности в приграничье», - подчеркивает МИД РФ.

Сроки новой встречи будут согласованы дополнительно по дипломатическим каналам.

Р.Ахмедов

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Тэги: РФ, АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА


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