Баку и София обсуждают начало поставок азербайджанского газа в Болгарию по IGB и возможность предоставления дополнительных объемов газа

Министр энергетики Болгарии Розен Христов провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Пярвизом Шахбазовым, стороны обсудили сроки начала коммерческих поставок азербайджанского газа в Болгарию по интерконнектору IGB.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на министерство энергетики Болгарии, в ходе разговора Шахбазов заверил Христова, что с 1 октября 2022 года азербайджанский газ будет поступать в Болгарию по интерконнектору IGB (Греция-Болгария).

«Еще одной темой, которая была затронута в разговоре, являлась техническая возможность поставок в Болгарию дополнительных объемов газа (сверх согласованных объемов – ИФ)», - подчеркивается в информации.

Министерство отмечает, что на минувшей неделе Христов объявил, что возобновляет переговоры с Азербайджаном об увеличении поставок природного газа в Болгарию с целью обеспечения и гарантирования необходимых объемов на отопительный сезон.

Ранее уже бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявлял, что Азербайджан готов увеличить поставки газа в Болгарию на 0,5-1 млрд кубометров в дополнение к уже согласованному объему в 1 млрд кубометров, но для этого следует найти инфраструктурное решение.

Болгария в настоящее время является одной из трех стран ЕС, которые покупают газ из Азербайджана.

Ранее министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов заявил, что в 2022 году поставки газа в Болгарию составят 600 млн кубометров (за первое полугодие 2022 года – 160 млн кубометров).

В 2021 году поставки газа из Азербайджана в Болгарию составили 280 млн кубометров.

Поставки азербайджанского газа в Европу - Италию, Грецию и Болгарию - начались 31 декабря 2020 года по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP). Однако, из-за отсутствия интерконнектора объемы поставок азербайджанского газа в Болгарию были в несколько раза меньше запланированного - 250-300 млн кубометров в год вместо 1 млрд кубометров в год.

Строительство интерконнектора Греция-Болгария было завершено с июля 2022 года. Ввод IGB в эксплуатацию позволит Болгарии увеличить поставки газа из Азербайджана в Болгарию до 1 млрд кубометров в год.

А.Азизов