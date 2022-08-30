Баку и София обсуждают начало поставок азербайджанского газа в Болгарию по IGB и возможность предоставления дополнительных объемов газа

Министр энергетики Болгарии Розен Христов провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Пярвизом Шахбазовым, стороны обсудили сроки начала коммерческих поставок азербайджанского газа в Болгарию по интерконнектору IGB.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на министерство энергетики Болгарии, в ходе разговора Шахбазов заверил Христова, что с 1 октября 2022 года азербайджанский газ будет поступать в Болгарию по интерконнектору IGB (Греция-Болгария).
«Еще одной темой, которая была затронута в разговоре, являлась техническая возможность поставок в Болгарию дополнительных объемов газа (сверх согласованных объемов – ИФ)», - подчеркивается в информации.
Министерство отмечает, что на минувшей неделе Христов объявил, что возобновляет переговоры с Азербайджаном об увеличении поставок природного газа в Болгарию с целью обеспечения и гарантирования необходимых объемов на отопительный сезон.
Ранее уже бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявлял, что Азербайджан готов увеличить поставки газа в Болгарию на 0,5-1 млрд кубометров в дополнение к уже согласованному объему в 1 млрд кубометров, но для этого следует найти инфраструктурное решение.
Болгария в настоящее время является одной из трех стран ЕС, которые покупают газ из Азербайджана.
Ранее министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов заявил, что в 2022 году поставки газа в Болгарию составят 600 млн кубометров (за первое полугодие 2022 года – 160 млн кубометров).
В 2021 году поставки газа из Азербайджана в Болгарию составили 280 млн кубометров.
Поставки азербайджанского газа в Европу - Италию, Грецию и Болгарию - начались 31 декабря 2020 года по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP). Однако, из-за отсутствия интерконнектора объемы поставок азербайджанского газа в Болгарию были в несколько раза меньше запланированного - 250-300 млн кубометров в год вместо 1 млрд кубометров в год.
Строительство интерконнектора Греция-Болгария было завершено с июля 2022 года. Ввод IGB в эксплуатацию позволит Болгарии увеличить поставки газа из Азербайджана в Болгарию до 1 млрд кубометров в год.
А.Азизов
Алиев и Мишель обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
Алиев рассчитывает на расширение сотрудничества Азербайджана с Кыргызстаном
Азерэнержи подключило город Лачин, села Забух и Сус к энергосистеме Азербайджана
В центре отдыха «Sunset» в поселке Новханы в результате взрыва комби пострадали 3 человека
Маск направил новое письмо Twitter, стремясь разорвать сделку
В Азербайджане суточный рост новых случаев заражения COVID-19
ИВ Абшеронского района направит около 1,6 млн манатов на ремонтные работы в городе Хырдалан
ГААД получит 687 тыс. манатов на реконструкцию автодороги в Гахском районе
ЦТСП направит более 2,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Глава МИД Нидерландов поддерживает планы запрета на выдачу туристических шенгенских виз гражданам РФ
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Будь готов к новому сезону!»
Kapital Bank открыл филиал имени Гусейна Джавида
Эльхан Усубов принял участие в B2G форуме Caspian Energy Club
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ