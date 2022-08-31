Умер Михаил Горбачев

Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-ом году жизни. "Сегодня вечером после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачёв", - сообщили в ЦКБ. Горбачев был последним генеральным секретарем ЦК КПСС. Он занял этот пост в 1985 году, после чего объявил о перестройке - комплексе политических и экономических реформ, нацеленных на демократизацию советского общества. В 1990-1991 годах занимал пост президента СССР.

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