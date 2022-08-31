Лукашенко и Путин договорились о встрече на полях ШОС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о встрече на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщило в среду госагентство БелТА.

"О предстоящем саммите в Узбекистане шла речь во время телефонного разговора Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. На полях ШОС президенты Беларуси и России договорились провести встречу", - говорится в сообщении.

"Обсудили, впрочем, лидеры не только данные планы, но и график дальнейших контактов в целом. А также белорусско-российские отношения, наиболее актуальные вопросы и ситуацию в регионе и мире", - добавили там.