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ТЭК 31.08.2022 14:38

Страны ЕС региона Балтийского моря намерены увеличить мощности ветряной энергии к 2030г в семь раз

Страны Евросоюза, имеющие выход к Балтийскому морю, договорились о развитии сотрудничества, чтобы укрепить энергобезопасность региона и увеличить мощности ветряной энергии к 2030 году в семь раз.

"Мы можем использовать огромный потенциал Балтийского моря в области энергии ветра для отказа от российских энергоносителей и, соответственно, уменьшить доходы России от их продажи ", - заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas) по завершении встречи в датском Мариенборге, где проходил саммит по энергетической безопасности стран ЕС, сообщила в среду пресс-служба правительства Эстонии.

По словам эстонского премьера, "правительство поставило себе целью на 100% покрывать наши потребности в энергии из возобновляемых источников к 2030 году". "Это обеспечит нам более чистую окружающую среду, более доступные цены на энергию, укрепит нашу безопасность и создаст предприятиям более благоприятные возможности для инноваций", - сказала она.

Эстония, Латвия, Литва, Польша, Швеция, Германия, Финляндия и Дания подписали декларацию, в которой констатируют необходимость укреплять энергетическую безопасность Евросоюза и как можно быстрее отказаться от использования российских энергоносителей. Кроме того, как отмечается, была достигнута договоренность об увеличении в семь раз мощности энергии ветра.

Министры, отвечающие за сферу энергетики, договорились о более конкретной программе действий, в соответствии с которой страны региона Балтийского моря договорятся о целевых мощностях в области энергии ветра на 2030-й, 2040-й и 2050-й год.

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