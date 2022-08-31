Соцсеть Трампа не пустили в Google Play

Приложение Truth Social бывшего президента США Дональда Трампа не было допущено в магазин Google Play Store из-за неудовлетворительной модерации контента, передает портал Axios co ссылкой на представителя компании.
"19 августа мы уведомили Truth Social о нескольких нарушениях наших основных правил в их текущей версии приложения и напомнили о том, что наличие эффективной системы для модерации пользовательского контента, - одно из условий наших правил для размещения любого приложения в Google Play", - заявили в Google.
Компания, в частности, выразила обеспокоенность по причине нарушения Truth Social правил Play Store, которые запрещают физические расправы и призывы к насилию.
Компания-разработчик приложения - Trump Media & Technology Group (TMTG) - в свою очередь, заявила, что "продолжает добросовестно работать с Google, чтобы приложение соответствовало правилам компании, не жертвуя обещанием быть гаванью свободы слова".
В октябре прошлого года Трамп объявил, что создаст собственную социальную сеть, где не будет, по мнению политика, цензуры.
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