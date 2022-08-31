Инфляция в еврозоне в августе достигла рекордных 9,1%, превысив прогноз

Потребительские цены в еврозоне в августе увеличились на 9,1% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.
Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 8,9% в июле и обновила максимум с начала ведения расчетов.
Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали менее значительного роста - на 9%. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 8,9%.
Инфляция превышает целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ), составляющий 2%, более чем в четыре раза.
Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей в августе увеличились на 4,3% в годовом выражении по сравнению с 4% в предыдущий месяц.
Энергоресурсы подскочили в цене на 38,3% относительно августа прошлого года, однако темпы роста несколько замедлились по сравнению с подъемом на 39,6% месяцем ранее. Продукты питания, алкоголь и табак подорожали на 10,6% (на 9,8% в июле), промышленные товары - на 5% (на 4,5%), услуги - на 3,8% (на 3,7%).
Рост потребительских цен в августе составил 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. В июле данный показатель вырос на 0,1%.
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