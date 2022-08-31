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Регион 31.08.2022 15:16

В Кремле заявили, что позиция Турции по Крыму не мешает двустороннему взаимодействию

Позиция Турции по вопросу принадлежности Крыма не мешает двустороннему сотрудничеству, который имеет большой потенциал, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Анкара с самого начала говорила о несогласии с нами (в вопросе Крыма), но Крым - это часть РФ. Невозможно то, о чем говорит Эрдоган", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать недавние заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Крым должен вернуться в состав Украины.

"Это не мешает там, где нам выгодно, взаимодействовать с Турецкой республикой. Мы высоко ценим усилия Турецкой республики по расшивке сложных ситуаций, как это было с зерном. Там, где нам выгодно, мы общались, будем общаться. У нас очень хороший потенциал для углубления взаимодействия", - подчеркнул он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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