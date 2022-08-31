Беларусь с 1 сентября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 сентября 2022 года снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

В соответствии с правительственным постановлением, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, ставки экспортных пошлин на нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты снижаются до $52 за тонну (ранее - $53), на прямогонный бензин - до $28,6 за тонну ($29,1), на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, смазочные масла - до $15,6 за тонну ($15,9).

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты менялись в Беларуси с 1 августа: они были снижены на 4%.

Минск с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России с учетом беспошлинного импорта нефти из РФ. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС, с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.