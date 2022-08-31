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Дальнее зарубежье 31.08.2022 15:29

Граничащие с РФ страны Евросоюза могут на национальном уровне принять меры для усложнения россиянам въезда в ЕС

Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва готовы принять меры на национальном уровне, чтобы россияне меньше использовали их территорию для въезда в Шенгенскую зону, пишет газета The Financial Times со ссылкой на заявление этих стран, с которым ознакомилось издание.

Согласно газете, эти пять стран "потребовали, чтобы Еврокомиссия предложила "соответствующие меры по визам", которые "значительно снизят поток российских граждан, въезжающих в ЕС и Шенгенскую зону".

"Пока такие меры не будут приняты на уровне ЕС, мы будем рассматривать возможность введения временных мер на национальном уровне, чтобы решить неизбежные вопросы в области безопасности, связанные с увеличением потока российских граждан, пересекающих нашу границу", - указали в совместном заявлении Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в среду заявил журналистам, что решение подобных вопросов возможно на национальном уровне - без координации с Еврокомиссией.

"Это наша национальная компетенция, в соответствии с принципом национальной безопасности, решать вопросы въезда на нашу территорию", - сказал Рейнсалу.

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Тэги: ЕС, СТРАНЫ, РОССИЯНЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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