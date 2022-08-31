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Транспорт и связь 31.08.2022 14:21

Utair увеличит количество рейсов из Санкт-Петербурга в Баку до 4 в неделю

Авиакомпания Utair с 7 сентября увеличит количество рейсов из Петербурга в Баку, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково").

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию воздушной гавани, из аэропорта Пулково авиакомпания Utair увеличит количество рейсов в Баку (Азербайджан) с трех до четырех в неделю. С 7 сентября перевозчик добавит дополнительную частоту: теперь авиакомпания будет выполнять перелеты по понедельникам, средам, четвергам и пятницам.

Согласно расписанию, вылет из аэропорта Пулково в Баку – в 10:15, прибытие обратного рейса в Санкт-Петербург – в 19:45.

Полеты Utair из Петербурга в Баку стартовали 5 июля текущего года.

Баку входит в десятку самых популярных международных направлений из Санкт-Петербурга с начала лета.

Также рейсы из аэропорта Пулково в столицу Азербайджана выполняют рейсы авиакомпании «ИрАэро» и AZAL.

Р.Ахмедов

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Тэги: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОЛЕТЫ, РЕЙСЫ

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