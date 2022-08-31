Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

30.08 $/bbl +/- WTI 91.64 -5.37 Brent 99.31 -5.78

Погода в Баку

  ночь день

АПК 31.08.2022 15:45

Потенциал поставок продукции российского АПК в Китай оценивается в $6-10 млрд в год

Потенциал поставок продукции российского АПК в Китай центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе оценивает в $6-10 млрд в год. В 2021 году экспорт составил $3,6 млрд против $4,1 млрд годом ранее, следует из презентации центра на конференции "Шелковый путь: Россия-Китай", которая состоялась в среду в Москве.

"Потенциал экспорта высокий, и на сегодняшний день он оценивается на уровне от $6 млрд до $10 млрд", - сообщила на конференции замначальника отдела анализа внешних рынков "Агроэкспорта" Элиф Силпагар.

По ее словам, наиболее востребованным продуктом на китайском рынке, в первую очередь, будет рыба и морепродукты. По данным "Агроэкспорта", в 2021 году РФ поставила в Китай замороженной рыбы почти на $480 млн против $1,2 млрд в 2020 году. За семь месяцев этого года экспорт составил $432,5 млн.

"Окно перспективных возможностей" есть также по поставкам зерновых культур, мясной продукции и растительных масел, сказала она.

Как заявила Силпагар, по итогам 2021 года товарооборот между РФ и Китаем в сфере АПК превысил $5 млрд. "Обе страны понимают, что это не предел, осознают значимость устойчивого развития двусторонних отношений, - сказала она. - Несмотря на отголоски пандемийных ограничений, РФ и Китай продолжают поэтапно восстанавливать взаимный товарооборот". Согласно презентации, за семь месяцев РФ поставила в Китай продукции АПК на $2,3 млрд против $2,1 млрд за аналогичный период прошлого года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az