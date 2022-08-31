Потенциал поставок продукции российского АПК в Китай оценивается в $6-10 млрд в год

Потенциал поставок продукции российского АПК в Китай центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе оценивает в $6-10 млрд в год. В 2021 году экспорт составил $3,6 млрд против $4,1 млрд годом ранее, следует из презентации центра на конференции "Шелковый путь: Россия-Китай", которая состоялась в среду в Москве.
"Потенциал экспорта высокий, и на сегодняшний день он оценивается на уровне от $6 млрд до $10 млрд", - сообщила на конференции замначальника отдела анализа внешних рынков "Агроэкспорта" Элиф Силпагар.
По ее словам, наиболее востребованным продуктом на китайском рынке, в первую очередь, будет рыба и морепродукты. По данным "Агроэкспорта", в 2021 году РФ поставила в Китай замороженной рыбы почти на $480 млн против $1,2 млрд в 2020 году. За семь месяцев этого года экспорт составил $432,5 млн.
"Окно перспективных возможностей" есть также по поставкам зерновых культур, мясной продукции и растительных масел, сказала она.
Как заявила Силпагар, по итогам 2021 года товарооборот между РФ и Китаем в сфере АПК превысил $5 млрд. "Обе страны понимают, что это не предел, осознают значимость устойчивого развития двусторонних отношений, - сказала она. - Несмотря на отголоски пандемийных ограничений, РФ и Китай продолжают поэтапно восстанавливать взаимный товарооборот". Согласно презентации, за семь месяцев РФ поставила в Китай продукции АПК на $2,3 млрд против $2,1 млрд за аналогичный период прошлого года.
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