BNA закупит оборудование нового поколения на сумму свыше 831 тыс. манатов

Бакинское транспортное агентство (BNA) при Исполнительной власти Баку направит 831,154 тыс. манатов на закупку и установку электронного оборудования.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с компанией «ARIS» подписан соответствующий контракт.
Контракт предусматривает закупку и установку настенных систем безопасности нового поколения, беспроводное сетевое оборудование, свитч-модемы.
BNA создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.
В феврале 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «Об улучшении управления в сфере транспорта на административной территории города Баку». Согласно указу, Бакинское транспортное агентство (BNA) передано в подчинение главы Исполнительной власти Баку.
Б.Рустамбеков
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