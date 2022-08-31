Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

30.08 $/bbl +/- WTI 91.64 -5.37 Brent 99.31 -5.78

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 31.08.2022 18:17

Газпром готов к новому увеличению поставок в КНР в 2023г, запускает Ковыкту

"Газпром" за 8 месяцев 2022 года увеличил экспорт газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай на 60%.

Компания готова к очередному предусмотренному контрактом с CNPC наращиванию поставок газа в КНР, в том числе благодаря запуску в текущем году Ковыктинского месторождения в Иркутской области, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на селекторном совещании, посвященном Дню работника нефтяной и газовой промышленности.

"Мы последовательно наращиваем поставки по газопроводу "Сила Сибири" в Китай. И в этом году несколько раз обновляли рекорд суточных поставок газа, сверх контрактных обязательств по суточным контрактным количествам. Прирост объема поставок газа на китайский рынок за восемь месяцев 2022 года по сравнению с 2021 годом вырос на 60%", - сказал он.

"Мы продолжаем работать по газопроводу "Сила Сибири". Мы с вами до конца года будем отмечать очень важное, знаковое событие. Это начало поступления газа с Ковыктинского месторождения в газопровод "Сила Сибири". Мы с вами уже заканчиваем линейную часть "Ковыкта - Чаянда". И, без сомнения, все контрактные обязательства на 2023 год, которые у нас есть перед нашими российскими потребителями и перед нашими китайскими партнерами, по увеличению объемов поставок газа в Китай, абсолютно точно выполним", - заверил Миллер.

Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года, первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год.

В 2021 году "Газпром" поставил в КНР по этой магистрали 10,39 млрд куб. м, на 390 млн кубометров превысив контрактные значения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az