Газпром готов к новому увеличению поставок в КНР в 2023г, запускает Ковыкту

"Газпром" за 8 месяцев 2022 года увеличил экспорт газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай на 60%.
Компания готова к очередному предусмотренному контрактом с CNPC наращиванию поставок газа в КНР, в том числе благодаря запуску в текущем году Ковыктинского месторождения в Иркутской области, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на селекторном совещании, посвященном Дню работника нефтяной и газовой промышленности.
"Мы последовательно наращиваем поставки по газопроводу "Сила Сибири" в Китай. И в этом году несколько раз обновляли рекорд суточных поставок газа, сверх контрактных обязательств по суточным контрактным количествам. Прирост объема поставок газа на китайский рынок за восемь месяцев 2022 года по сравнению с 2021 годом вырос на 60%", - сказал он.
"Мы продолжаем работать по газопроводу "Сила Сибири". Мы с вами до конца года будем отмечать очень важное, знаковое событие. Это начало поступления газа с Ковыктинского месторождения в газопровод "Сила Сибири". Мы с вами уже заканчиваем линейную часть "Ковыкта - Чаянда". И, без сомнения, все контрактные обязательства на 2023 год, которые у нас есть перед нашими российскими потребителями и перед нашими китайскими партнерами, по увеличению объемов поставок газа в Китай, абсолютно точно выполним", - заверил Миллер.
Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года, первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год.
В 2021 году "Газпром" поставил в КНР по этой магистрали 10,39 млрд куб. м, на 390 млн кубометров превысив контрактные значения.
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