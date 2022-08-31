Договоренность по СВПД может быть вскоре достигнута, если снабдить соглашение дополнительными гарантиями - глава МИД Ирана

Договоренность по восстановлению СВПД может быть достигнута в ближайшее время, если рассматриваемый текст будет усилен дополнительными гарантиями, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

"Тот текст, который есть на повестке дня, если мы сможем его усилить, я думаю, что договоренность недалеко от достижения", - сказал Абдоллахиан на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

По его словам, Иран настроен на достижение "стабильной и прочной договоренности", для этого необходимо усилить в тексте, в частности, гарантии того, что МАГАТЭ "дистанцируется от политического поведения и будет выполнять профессиональные технические обязанности".

Кроме того, для Ирана неприемлемо, чтобы после возвращения всех сторон к исполнению СВПД "мы бы вновь стали свидетелями политических взглядов и необоснованных обвинений МАГАТЭ", подчеркнул глава МИД исламской республики.

По словам Абдоллахиана, договоренность может быть достигнута, если США "смотрят реалистично на вопросы отмены санкций и устранение некоторых беспокойств" Ирана.

Со своей стороны, Лавров заявил, что "Россия полностью понимает и поддерживает позицию Ирана в пользу безоговорочного восстановления совместного всеобъемлющего плана действий и в пользу полной отмены незаконных американских санкций".

"Повторю еще раз - все, что зависит от России, мы все давно сделали. Нас полностью устраивает нынешний текст договоренности, которая сейчас вырисовалась, и будем ориентироваться на позицию наших иранских друзей", - подчеркнул Лавров.