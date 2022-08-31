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Внешняя политика 31.08.2022 15:15

В Брюсселе началась встреча Алиева, Мишеля и Пашиняна

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду находится с рабочим визитом в Брюсселе, сообщает главы государства.

По информации на сайте, в Брюсселе началась трехсторонняя встреча президента Азербайджана, председателя Европейского союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Э.Шафиев

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Тэги: АЛИЕВ, ПАШИНЯН, МИШЕЛЬ


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