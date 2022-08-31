В Брюсселе началась встреча Алиева, Мишеля и Пашиняна

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду находится с рабочим визитом в Брюсселе, сообщает главы государства. По информации на сайте, в Брюсселе началась трехсторонняя встреча президента Азербайджана, председателя Европейского союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».